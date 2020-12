Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare ruse au indemnat astazi persoanele care se vaccineaza anti-Covid sa se abtina de la consumul de alcool 56 de zile, transmite agentia EFE, citata de agerpres . „Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin – n.r.) trebuie categoric sa nu se consume (alcool). Formarea…

- Vaccinul rusesc anti-Covid-19 Sputnik V va costa mai puțin de 20 de dolari de persoana la nivel internațional, iar Kremlinul intenționeaza sa produca peste un miliard de doze in țara și in strainatate anul viitor, potrivit informațiilor oficiale prezentate de Reuters.

- Ungaria a anunțat ca va primi un prim eșantion din vaccinul rusesc Sputnik V intr-o saptamana și jumatate, fiind primul stat membru al Uniunii Europene care iși anunța intenția de a obține vaccinul anti-Covid fabricat in Rusia, informeaza Financial Times, potrivit Mediafax.

- "Analiza statistica a 20 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazuri repartizate intre persoanele vaccinate si cele care au primit un placebo, arata un nivel de eficienta de 92% a vaccinului Sputnik-V dupa (administrarea) celei de a doua doze", au anuntat Fondul Suveran Rus si Institutul de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente, adaugand ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti, citata de Reuters, potrivit AGERPRES.Rusia a lansat…

- Argentina va primi 10 milioane de vaccinuri anti-COVID-19, compuse fiecare din doua doze ce contin un antigen dezvoltat in prezent de Rusia, a informat Presedintia din Buenos Aires, citata de EFE, potrivit AGERPRES.Potrivit sursei mentionate, Argentina va primi vaccinul rusesc Sputnik V intre…

- Gamaleya Institute nu a raspuns multiplelor cereri de a oferi mai multe informații cu privire la rezultatele testelor clinice publicate in The Lancet, potrivit The Moscow Times . Doar 23% dintre rușii chestionați sunt gata sa fie vaccinați impotriva coronavirusului, rezulta dintr-un studiu realizat…

- India a inregistrat 97.894 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore - un ”record” de la inceputul pandemiei, a anuntat joi Ministerul indian al Sanatatii, relateaza Reuters. Rusia a anuntat ca va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa incheierea…