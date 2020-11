Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a declarat ca, in acest moment, rata de infectare cu coronavirus la nivel national este de 3,5 la mie. Reprezentantul Romaniei la OMS a precizat ca persoanele care vin din tari cu incidenta mai mica nu trebuie sa intre in carantina.Referitor la pregatirea spatiilor de carantinare…

- Referitor la pregatirea spatiilor de carantinare pentru persoanele care vin din strainatate, Alexandru Rafila a spus ca cel mai probabil aceste spatii vor fi pregatite pentru cei care nu au unde sa stea in izolare. "Banuiesc ca spatiile de carantinare sunt pregatite pentru cei care nu au…

- Romania si Belarus se vor intalni intr-un meci amical, pe 11 noiembrie 2020, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti. Partida se va disputa la ora 19:00 si va fi transmisa de PRO X si Radio Romania Actualitati, potrivit News.roSelectionerul nationalei din Belarus, Mikhail Markhel, a anuntat…

- Un restaurant din Mamaia a fost amendat, dupa ce in noptea de sambata spre duminica a organizat o masa festiva la care au participat aproximativ 15 persoane, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Constanța, polițiștii s-a sesizat dupa apariția in spațiul public a unor imagini in care apar mai multe…

- Sunt carti, si filme, care au mare succes nu doar pentru continut, ci si datorita unui titlu fericit ales. „Asasinii printre noi” este una dintre ele. S-ar mai putea aminti ” Pentru cine bat clopotele”, „Un pod prea indeparat” sau „Nimic nou pe frontul de vest”. Fara indoiala, multi suntem infectati…

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, este dorit de PSD pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare, spun surse din partid.Social-democrații sunt dispuși sa-i ofere medicului un loc fruntaș pe lista candidaților la Senat,…

- „A fost un pas dificil pentru mine” a declarat Alexandru Rafila in conferința de presa a Partidului Social Democrat in care a anunțat acceptarea ofertei de a candida pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a aratat ca a fost un…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a infirmat teoriile conform carara Romania ar fi cea mai afectata țara de COVID din Europa, aducand argumente solide! Romania se afla, de fapt, pe al treilea loc la nivel european in ceea ce privește numarul de cazuri de coroanvirus.