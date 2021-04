Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Moscova a acceptat partial vineri cererea omului de afaceri rus Evgheni Prigojin, cunoscut drept "bucatarul" lui Vladimir Putin, pentru organizarea banchetelor oficiale, si l-a obligat pe opozantul rus Aleksei Navalnii sa-i plateasca despagubiri pentru calomnie, relateaza EFE si Interfax.…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- „Cred ca este imperativ ca presedintii sa se intalneasca. Experienta arata ca este necesar sa se intalneasca si sa negocieze”, a afirmat Gorbaciov, citat de agentia rusa Interfax.„Este clar ca esentialul este sa se evite un razboi nuclear. Intrucat o astfel de problema trebuie evitata, este imposibil…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca SUA au avertizat Rusia doar cu cateva minute inainte de atacul cu rachete asupra pozitiilor proiraniene in Siria, un interval de timp pe care l-a descris ca fiind inadecvat, dupa ce anterior diplomatia rusa condamnase acest atac, relateaza…

- Rusia a acuzat joi Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) de ingerinta in sistemul sau judiciar pentru ca a dispus cu o zi in urma eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, vizat in vara de o tentativa de otravire cu o substanta considerata arma chimica, in prezent incarcerat.…

- Omul de afaceri rus Arkady Rotenberg a declarat ca el este proprietarul opulentei reședințe de la malul Marii Negre, nu președintele Vladimir Putin, așa cum se arata in investigația realizata de catre opozantul Aleksei Navalnii , potrivit BBC . De asemenea, la inceputul acestei saptamani, președintele…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, transmite Reuters. Foto: (c) Polina Ivanova/REUTERS Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii…