Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici, care e casatorita cu Andrei Neacșu și au impreuna un copil, a atras atenția zilele acestea dupa declarațiile facute despre soțul ei in diferitele interviuri. Ea revine acum și dezvaluie in ce condiții ar pune capat mariajului, asta dupa ce a anunțat ca i-ar ierta acestuia orice. Invitata…

- ILinca Vandici a fost invitata duminica in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D. Acolo, prezentatoarea a vorbit despre cariera ei, dar și despre viața personala. A marturisit cat de important e soțul ei pentru ea, Andrei Neacșu, dar și cat de invidiata e ea pentru tot ce are. In anul 2017, Ilinca…

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Ilinca Vandici a vorbit despre suferințele pe care le-a trait din dragoste. A dezvaluit chiar ca a fost parasita de un iubit, unul celebru, baiatul unui influent om de afaceri din Romania. Mereu cu zambetul pe buze, mereu optimista, Ilinca Vandici…

- Ilinca Vandici a fost invitata duminica, 10 aprilie, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la 22:30, la Kanal D. Acolo, prezentatoarea a izbucnit in lacrimi cand i-a fost adresata o intrebare despre tatal ei.A intrat in televiziune in urma cu 17 ani, fiind in prezent considerata…

- Ilinca Vandici se muta in casa noua in viitorul apropiat. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil” le-a aratat fanilor sai din mediul online in ce vila de lux va sta cu soțul Andrei Neacșu și cu Zian, baiatul lor. Ieri, 29 martie, Ilinca Vandici a mers pe șantier insoțita de fiul ei. Prezentatoarea de…

- Andrei Neacșu și Ilinca Vandici traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar din iubirea lor a venit pe lume Zian, baiețelul lor in varsta de 4 ani. Vedeta a fost aspru criticata dupa ce a declarat ca nu ii cere soțului ei sa schimbe scutece și sa mearga la cumparaturi.

- Ilinca Vandici a atras atenția cu cea mai recenta declarație facuta in mediul online. Prezentatoarea de la Kanal D vorbește despre relația cu soțul ei, cu Andrei Neacșu, dupa aproximativ cinci ani de casnicie. Astazi, 14 februarie, Ilinca Vandici a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii…

- Ilinca Vandici, Andrei Neacșu și fiul lor au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai, insa la intoarcerea din vacanța, prezentatoarea de televiziune a avut parte de o surpriza neplacuta. Vedeta a ramas fara cele mai importante bijuterii, dupa ce i-au fost furate din bagaj.„Mi-au furat inelele. Imi vine…