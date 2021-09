Ce nu apare in cadru: iata ce presupune o productie video profesionista! Stiai ca aproximativ 73% dintre persoanele care vizioneaza un review video ajung sa cumpare produsul respectiv? Sau ca 85% dintre consumatori considera ca un videoclip ii ajuta sa se conecteze mai profund cu ideea din spatele unui brand? Astfel de statistici ar trebui sa te convinga sa investesti intr-o strategie de promovare video a companiei tale. Insa succesul nu apare „peste noapte”, ci este rezultatul muncii unei intregi echipe, care lucreaza pentru a oferi o productie video profesionista, care sa atinga toate obiectivele propuse. Desi nu se poate vorbi despre o reteta a succesului, exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

