Ce nu ai voie să faci în nicio zi de luni. Ce superstiții au toți românii pentru începutul săptămânii In ce privește superstițiile și tradițiile romanești, ziua de luni este favorabila unor noi inceputuri, al lansarii de noi inițiative, de noi activitați. Astfel ca ceea ce se intampla lunea, bun ori rau, tinde sa iși puna amprenta asupra intregii saptamani. Ce nu ai voie sa faci in nicio zi de luni La noi, romanii, […] The post Ce nu ai voie sa faci in nicio zi de luni. Ce superstiții au toți romanii pentru inceputul saptamanii appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop BERBECFaceti un bilant financiar in primele zile ale saptamanii pentru o evaluare mai buna a economiilor. Incercati sa va bazati mai mult pe persoanele apropiate. Spre sfarsitul saptamanii va bucurati de o comunicare mai eficienta colegii de la locul de munca. Horoscop TAURNativii…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima … Post-ul DAMBOVIȚA: 108 cazuri noi de coronavirus, de la inceputul saptamanii, in condiții de record național apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La cinci ani de la momentul la care ar fi trebuit inaugurat, linia de metrou din Drumul Taberei ar urma sa fie inaugurata la inceputul saptamanii viitoare, au declarat pentru Libertatea, surse implicate in luarea deciziei.Bucureștenii sunt pe cale sa vada cu proprii ochi o "minune" la inceputul saptamanii…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din judetul Vaslui a crescut de peste trei ori de la inceputul acestei saptamani, au informat, joi, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Potrivit raportarilor, luni au fost inregistrate la nivelul judetului 21 de cazuri noi de SARS-CoV-2, iar numarul…

- Duminica, 23 august, vremea va fi extrem de calduroasa în cea mai mare parte a țarii, iar în unele locuri, disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 37 de grade Celsius în unele parți ale țarii. Minimele…

- DJ 750C Teiuș – Valea Manastirii este din nou INCHIS miercuri datorita alunecarilor de terenpe partea carosabila. Primarul din Stremț, Traian Ștefan Popa, a anunțat miercuri pe rețeaua de socializare facebook, ca pe DJ 750C Teiuș – Valea Manastirii este inchisa datorita alunecarilor de teren. Potrivit…

- Meteorologii de la ANM au emis un nou avertisment de tip cod galben de vreme rea, care afecteaza aproape toata țara.Avertismentul este valabil in perioada 20 iulie, ora 10:00 – 20 iulie, ora 21:00.In intervalul menționat, in Dobrogea, Moldova, Transilvania și local in Muntenia și Maramureș vor…

- Deși suntem la mijlocul lunii iulie, vremea continua sa fie rece și instabila, chiar pana la inceputul saptamanii viitoare. ANM a anunțat temperaturi sub limita normala perioadei in care ne aflam.