- Saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului este numita Saptamana Luminata. Pentru creștinii ortodocși, Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare care se termina dupa cincizeci de zile de la Paști, la Pogorarea Sfantului Duh. In Saptamana Luminata nu se citește Psaltirea…

- Saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului este numita Saptamana Luminata. In vechime, Botezul era savarsit in noaptea de Pasti. Cei botezati erau numiti “luminati” si purtau haine albe in toata saptamana de dupa Pasti. Sunt persoane care afirma ca de la purtarea hainelor albe, aceasta saptamana…

- Programul liturgic la Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia, in Saptamana Luminata. Saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului este numita Saptamana Luminata. In vechime, Botezul era savarșit in noaptea de Paști. Cei botezați erau numiți „luminați” și purtau haine albe in toata saptamana…

- Saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului este numita Saptamana Luminata. In Saptamana Luminata, zilele de miercuri si vineri sunt zile cu "harti". Biserica ne ofera dezlegare la mancarurile de dulce datorita Invierii Domnului. De la Invierea Domnului si pana la Rusalii nu se fac metanii,…

- Sarbatorile Pascale reprezinta cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii si, bineinteles, cea mai asteptata. Oamenii de pretutindeni, altminteri atat de indepartati unii de altii prin asezare geografica, natie, rasa, limba, cultura si traditii, devin un tot unitar in aceasta perioada si impartasesc…

- PAȘTE 2018. Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat! MESAJE PAȘTE. Cu lumanari aprinse și sufletul curaț sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT! MESAJE ȘI URARI PRIN SMS. Sarbatori…

- Cu prilejul marelui praznic al Invierii Domnului, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a adresat un cuvant pastoral clerului, monahilor, monahiilor și tuturor dreptcredincioșilor creștini din Eparhie. Acesta va fi citit – in bisericile parohiale, in cele…