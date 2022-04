Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, așa cum mai este cunoscuta aceasta perioada in popor, cand creștinii ortodocși sunt invitați sa participe la Denii, slujbele de seara, fiind totodata o perioada in care incercam sa punem mai mult accent pe liniștea sufleteasca și pe apropierea de Dumnezeu.…

- Am intrat in Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, ultima perioada din cel mai greu post de peste an, perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Salajul inca mai are tradiții specifice acestei perioade, obiceiuri de o frumusețe aparte, dar, din pacate, tot mai uitate. Noroc ca mai exista salajeni…

- Patimile lui Hristos sau cum mai sunt cunoscute de credincioși drept Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire.

- „Sanatatea romanilor nu poate și nu trebuie sa aștepte, este un obiectiv prioritar”, transmite primul ministru Nicolae Ciuca de Ziua Mondiala a Sanatații. Conform acestuia, in perioada urmatoare importanta este adaptarea permanenta a sistemului de sanatate la nevoile pacienților și la cele mai noi standarde…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai indragiți și apreciați prezentator TV de la noi din țara, iar matinalul de la Antena 1 face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Vedeta a marturisit care a fost cea mai dificila situație din perioada adolescenței.

- Unii crestini sunt de parerea ca este suficient sa nu mai consume produse de origine animala cand țin post. Totuși, mulți se intreaba daca relațiile intime sunt permise in aceasta perioada. Postul Pastelui inseamna curatirea sufleteasca si trupeasca. In aceasta perioada de post, timp de 40 de zile,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca romanii trebuie sa rabde cu stoicism cateva saptamani, pentru a scapa de valul cinci al pandemiei de coronavirus. Rafila spune clar ca de sarbatori se așteapta ca toate restricțiile sa fie ridicate. Masurile trebuie luate gradual. Scaderea numarului de…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a ținut sa transmita un mesaj de susținere pentru Alexandru Rafila, colegul sau de partid, care conduce Ministerul Sanatații. Declarațiile au fost facute in contextul in care, vineri, a fost anunțata deschiderea a 174 de centre de evaluare a pacienților COVID. La acestea…