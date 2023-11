Ce nu ai voie să faci de Sfinții Mihail și Gavriil 2023. Tradiția care nu trebuie încălcată niciodată Pe 8 noiembrie se sarbatoresc Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Mulți romani țin cu sfințenie la tradițiile și superstițiile acestei zile importante. Ce nu ai voie sa faci de Sfinții Mihail și Gavriil 2023? Aceste obiceiuri se țin din batrani și se spune ca cine face aceste lucruri interzise va avea parte de necazuri și […] The post Ce nu ai voie sa faci de Sfinții Mihail și Gavriil 2023. Tradiția care nu trebuie incalcata niciodata appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in luna noiembrie, creștinii din intreaga lume sarbatoresc Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, doi dintre cei mai importanți arhangheli din tradiția creștina. Cand sunt Sfinții Mihail și Gavriil 2023? Sarbatoarea aduce in prim-plan rolul esențial pe care arhanghelii il au in credința…

- Ce legatura au costumele, dulciurile și dovlecii cu Halloween? Știai despre povestea dovleacului de Halloween? Care este adevaratul sens al acestei sarbatori și de unde vine? Afla mai multe despre istoria Halloween-ului inainte de a te costuma și de a te distra. Istoria Halloween-ului. De unde vine…

- Halloween-ul se apropie cu pași repezi, așa ca daca ești in cautarea unui costum infricoșator, original sau nebunesc, ți-am pregatit cele mai tari costume de Halloween 2023. De la costumele inspirate din divertismentul anului, precum Barbie, Taylor Swift și Princess Peach, la costumele clasice precum…

- Parintele Vasile Gabra, preot al parohiei Obreja timp de 42 de ani, in perioada 1974-2016, a trecut la cele veșnice in cursul zilei de sambata, 14 octombrie 2023. Slujba de inmormantare a vrednicului de pomenire parinte Vasile va fi oficiata miercuri, 18 octombrie, incepand cu ora 10.00. Parintele Vasile…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a condus o ceremonie deosebita de sfințire a noului Așezamant Social “Sfantul Ierarh Pahomie de la Gledin” la Parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Buciumi II, Onești. Evenimentul, care a avut loc joi, 28 septembrie,…

- . Duminica, 13 august 2023, in localitatea Doba din județul Satu Mare au avut loc mai multe evenimente importante: s-a dezvelit un monument inchinat unui erou roman, sergentul de roșiori Nedelcu Bosanceanu, ucis in aprilie 1919 de trupele maghiare in retragere, a avut loc lansarea monografiei satului…

- Inaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, este invitat sa participe duminica, 20 august 2023, la resfințirea Bisericii parohiale „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" Marginea.Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de resfințire a bisericii și Sfinta Liturghie impreuna ...

- Ce nu este bine sa faci de Schimbarea la Fața 2023, una dintre cele mai importante sarbatori creștine din luna august. Obrejenia, așa cum mai este denumita aceasta sarbatoare in popor, este praznuita in fiecare an pe data de 6 august, in timpul Postului Adormirii Maicii Domnului. Ce nu este bine sa…