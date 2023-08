Stiri pe aceeasi tema

- Cristalele sunt obiecte naturale fascinante, care au fost folosite de culturile indepartate in scopuri medicinale, spirituale și energetice. Acestea sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a elibera energii pozitive și de a diminua energiile negative din mediul inconjurator. Din ce in ce mai mulți…

- Sportul si miscarea sunt obligatorii daca iti doresti un organism sanatos si un corp functional. Bineinteles, tu decizi cum si in ce fel te misti. Nu este obligatoriu sa mergi la sala daca nu iti doresti sau sa urmezi toate trendurile in materie de sport pentru a duce o viata activa. Mai degraba, este…

- In dragoste, sunt mulți care iși fac griji sa nu intalneasca pe cineva materialist. De aceea mulți se bazeaza pe astrologie, deoarece unele semne ale zodiacului se caracterizeaza doar prin grija de bani sau probleme economice; uneori nu in sensul rau al cuvantului, pentru ca le place sa aiba pe cineva…

- „E colega de clasa cu un motociclist de-al nostru! Și am zis ca trebuie sa ajutam!”, a explicat, pentru Bistrițeanul.ro, Nicodim Birte. Daca vedeți motociliștii prin oraș și vreți sa ajutați, banii voștri vor ajunge in seara aceasta in mainile Andreei. Nu are inca 19 ani, dar in fiecare minut se gandește…

- Și copiii pot fi stresați. Uite ce poți sa faci, in calitate de parinte, pentru a-l ajuta pe micuțul tau atunci cand este stresat. Copiii pot fi stresați din mai multe cauze. O schimbare majora in viața lor, presiunea pe care o resimt la școala sau moartea cuiva drag sunt doar cateva dintre acestea.Din…

- Dupa pensionare, romanii primesc o suma mica din contributia pe care au achitat-o la stat pentru pensii. Pentru a-si recupera banii, ei ar trebui sa mai traiasca 14-15 ani de la pensionare. Datele arata ca in medie, romanii nu mai traiesc suficient pentru a incasa banii opriti de stat pentru pensie.…

- Alex Delea nu a cheltuit premiul de la Survivor 2022. Caștigatorul sezonului trecut a facut parte din echipa Razboinicilor, a fost foarte indragit de public, care l-a votat și l-a transformat in invingator. 100.000 de euro a caștigat in emisiunea de la Pro TV. La un an de cand Alex Delea a caștigat…