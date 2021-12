Stiri pe aceeasi tema

- Victor Socaciu s-a stins din viața astazi in urma unor grave probleme de sanatate, dupa ce a stat in coma aproximativ o luna. Artistul a avut un an de coșmar, avand in vedere ca in primavara lui 2021 a fost infectat cu COVID-19, fiind internat din nou in spital. Care a fost ultima dorința a […] The…

- Autoturismul avea roțile blocate, iar pompierii s-au chinuit zeci de minute sa il mute și sa faca loc autospecialei. In cele din urma, aceștia au reușit sa impinga mașina și au stins focul.Incendiul a izbucnit intr-un bloc, la un apartament de la etajul 11, iar pompierii au urcat acolo cu ajutorul autoscarii.Nu…

- La un an de la votarea proiectului privind modernizarea Pietei Centrale, lucrarile inca nu au inceput. Asta pentru ca deja a treia oara consecutiv CMC nu poate aduna numarul necesar de voturi pentru a aloca sursele financiare necesare.

- Sarbatorile de iarna sint tot mai aproape, iar Chișinaul abunda in luminițe multicolore. Intre timp, magia Craciunului se resimte și in citeva troleibuze din Capitala. Chișinauenii care au urcat in troleibuzul de pe ruta nr. 34 (str. Ciuflea – satul Trușeni) au avut parte de un moment deosebit. In vehicul…

- Ne aflam in plina luna decembrie și iarna bate tot mai tare la ușa! Administrațiile de sector, din Capitala, anunța ca sunt pregatite sa infrunte vicisitudinile vremii! Foto: Gabi Boholț De exemplu, in sectorul 4, cei de la Totul Verde SA anunța raspicat ca nu se vor lasa surprinși, fiind pregatiți…

- Municipiul Bucuresti se afla, miercuri, pe primul loc in topul negativ al judetelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu noul coronavirus. Judetul Timis ocupa locul II, iar pe locul al III-lea se afla Arad.

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Și rata de infectare in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,03…