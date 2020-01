Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Țopescu (59 de ani), fiica fostului mare jurnalist Cristian Țopescu, decedat in 2018, a fost gasita moarta in propria casa. Conform Romania TV, Cristina Țopescu nu mai raspunsese la telefon de pe 23 decembrie, iar vecinii nu o mai vazusera de peste trei saptamani. Surse din…

- Fiica unui om de afaceri din Cluj a fost gasita moarta in casa, descoperirea fiind facuta de mama fetei, care a venit la locuința tinerei dupa ce aceasta nu ii mai raspunsese la telefon de aproximativ o luna, scrie Mediafax.Mama tinerei a fost cea care a gasit-o pe fata de 26 de ani moarta…

- Ariel Burdett, fosta participanta la concursul britanic de talente muzicale ''X Factor'', a fost gasita moarta in casa ei din Leeds (nordul Marii Britanii) in data de 12 noiembrie cu o rana incisiva in zona gatului, potrivit mass-media britanice, citate de EFE. Un purtator…

- Goo Hara, cantareața sud-coreeana de K-pop, a fost gasita decedata in casa ei din Seul. Avea doar 28 de ani. Artista facea parte din grupul de fete Kara. Poliția a anunțat ca incearca sa...

- O fetita de trei luni din judetul Constanta a fost gasita moarta de mama sa, marti dimineata. Politistii nu au constatat urme vizibile de violenta pe trupul copilului si au deschis o ancheta in acest caz.

- Nicola Rattray, o tanara in varsta de doar 18 ani, mama unei fetițe, a murit subit. Tanara era o pugilista talentata. Ea a murit vineri, dupa ce, cu o seara inainte, a urcat ultima oara in ring. Dupa ce a nascut, ea a luat un an de pauza, dar apoi a inceput iar sa boxeze, […] Post-ul O pugilista in…