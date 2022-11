Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, cel mai bogat om de pe planeta, dar și alte celebritați, precum Angelina Jolie, ar urma sa participe la o petrecere de Halloween la castelul Bran, anunța Gandul.ro . Magnatul american Peter Thiel s-ar afla deja la București, impreuna cu partenerul sau, Matt Danzeisen. Printre participanți…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj organizeaza preselectie de cadre didactice pentru crese. Sunt vacante 34 de posturi, iar angajarea se face pe baza de dosar care trebuie depus pana pe 6 octombrie. Incadrarile pe posturile de educator-puericultor in crese si gradinite sunt pe perioada determinata,…

- Au aparut noutati in privinta transferurilor pentru elevi. Conform noului Regulament de Organizare si Functionare a Unitatlor de Invatamant Preuniversitar, transferurile se pot face si in timpul anului scolar. Nu mai apare restrictia impusa de note, ci doar numarul limita de elevi pentru o grupa, prevazut…

- Concursurile și olimpiadele școlare, dar și competițiile sportive pentru care elevii pot primi burse de performanța și merit in anul școlar 2022-2023 sunt cele aprobate in februarie 2022 prin mai multe ordine de ministru și desfașurate in anul școlar precedent, dupa cum se arata intr-o adresa a Ministerului…

- Rezultatele finale la sesiunea august-septembrie de la BAC 2022, dupa soluționarea contestațiilor, au fost publicate de Ministerul Educației. „35,4% este cea mai ridicata rata de succes consemnata pentru acest tip de sesiune din anul 2009 pana in prezent”, a anunțat ministrul Sorin Cimpeanu. Rezultatele…

- Conform procedurii stabilite de Ministerul Educației, azi, 31 august 2022, va avea loc afișarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00). Primele rezultate la aceasta sesiune a Bacalaureatului vor fi afișate pe site-ul Ministerului Educației.…

- ROCA Industry, holdingul care reunește companiile de materiale de construcții din portofoliul ROCA Investments, ajunge la o cifra de afaceri de 122,5 milioane lei, in urma rezultatelor consolidate din primul semestru. Holdingul romanesc are in plan consolidarea companiilor, dar și extinderea portofoliului,…

- Ministerul Educatiei pune accent pe digitalizare si transparenta atat prin legile in vigoare cat si pe legile aflate in dezbatere, dar multe scoli si gradinite din Craiova si judet nu au site-uri unde sa publice datele oficiale. Sunt unitati scolare care s-au limitat doar la un grup de facebook, iar…