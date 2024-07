Ce noutăți aduce Ordonanța de Urgență privind alegerile Primarii vor asigura, la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale, „spații interioare”, in apropierea secțiilor de vot, pentru „staționarea” membrilor birourile electorale, in vederea depunerii sacilor cu voturi, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența care va fi aprobat, astazi, in ședința de Guvern. Masura vine dupa incidentele de la alegerile locale, cand membri ai […] The post Ce noutați aduce Ordonanța de Urgența privind alegerile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

