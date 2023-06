Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Cristina Demetrescu pentru Gemeni. Ce noutați aduce luna iunie. Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul primei parți din luna iunie pentru Gemeni. Cristina Demetrescu spune ca exista un amestec de planete care aduce situații imposibile pentru Gemeni. Sunt nevoit sa minta, insa in final,…

- In a treia saptamana a lunii mai, Soarele in Gemeni aduce multe noutati pentru nativii horoscopului european. Descopera și tu, mai jos, ce zodii vor avea de traversat o perioada mai delicata. Ce zodii isi vor schimba viata incepand din data de 22 mai Berbec Vei fi agitat și entuziasmat in același timp,…

- Bomba in politica brașoveana. Fostul lider municipal al PNL Brașov, Adrian Oprica, s-a inscris in PSD. „Dragi brasoveni, am revenit in slujba dumneavoastra, cu respect si considerație, același Adrian Oprica! Atunci cand principiile tale nu mai coincid cu cele ale organizației din care faci parte, alegi…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu Fischer International, organizeaza Conferința Anuala National Geographic Learning, ediția 2023, la Radisson Blu Hotel din București, pe data de 06 mai 2023, incepand cu ora 09.00. Participarea este gratuita, dar locurile sunt limitate.…

- Michael Oliver a arbitrat de patru ori Arsenal in acest campionat și „tunarii” au invins de fiecare data. Iar suporterii roș-albi cred ca el e talismanul lor diseara, contra lui Manchester City, in jocul decisiv pentru titlul Premier League. Numai ca, in trecut, londonezii au pierdut de 16 ori cu Oliver…

- Astazi, incepand cu ora 16:30, in București, a avut loc meciul dintre CS Minaur Baia Mare și Steaua București, contand pentru penultima etapa a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Baimarenii s-au impus cu 26 la 23, fiind la pas sa devina vicepamioni naționali, urmatorul meci jucandu-l impotriva formației…

- Campania „O strada si un bust in Pitesti pentru Constantin Stroe” „Jurnalul de Argeș” a inițiat, inca din octombrie 2021, o campanie in cinstea fostului director al Dacia, Constantin Stroe. Pana acum, numeroase personalitați și-au spus parerea despre necesitatea unei strazi și a unui bust in Pitești…

- Achiziția unei noi locuințe este o decizie importanta și de multe ori o sarcina dificila, din cauza resurselor financiare limitate. Costurile ridicate ii fac deseori pe tineri sa se indoiasca de posibilitatea de a-și permite o locuința, insa creditul bancar poate fi o soluție. Programul Noua Casa 2023…