- Olimpiu Moruțan și Marius Marin au marcat in meciul Pisa – Perugia, din etapa a 26-a din Serie B. Golul lui Marin, care poarta și banderola de capitan, a fost o adevarata bijuterie. Cei doi fotbaliști romani sunt in mare forma inainte de debutul Romaniei in preliminariile EURO 2024. Pisa, ramasa in…

- Pisa a obținut un succes foarte important in fața celor de la Perugia (2-1), iar Marius Marin și Olimpiu Moruțan au facut spectacol pentru echipa din Serie B. Dennis Man a dat și el doua pase de gol in victoria Parmei de la Frosinone (4-3).

- Ciprian Tatarușanu s-a aratat fericit dupa meciul Monza – Milan 0-1, din etapa a 23-a din Serie A. Campioana Italiei a caștigat la limita partida de sambata, grație golului marcat de brazilianul Junior Messias. Portarul roman a ieșit in evidența in debutul meciului, cand a avut doua intervenții sclipitoare…

- Atacantul lui Standard Liege, Denis Draguș (23 de ani), ar putea ajunge in Serie B, la Genoa, la schimb cu polonezul Buksa. Draguș a reușit 4 goluri in cele 18 meciuri disputate in acest sezon in Belgia. Dupa Pisa, care-i are in lot pe Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Adrian Rus, un alt club din Serie…

- Olimpiu Moruțan, 22 de ani, a inscris din nou in Serie B, in infrangerea suferita de Pisa cu Cittadella, 1-2. Romanul a redus din diferența pentru gazde, care n-au reușit insa sa obțina vreun punct din duelul de azi. Cu Moruțan și Marius Marin titulari, plus Adrian Rus pe banca, Pisa pleca din postura…

- Dennis Man și Olimpiu Moruțan au contribuit la golurile marcate de echipele lor in etapa #19 din Serie B. Moruțan a fost integralist la Pisa in victoria obținuta in deplasare cu Spal, 1-0. Romanul a contribuit la singura reușita a meciului: a driblat un adversar in flancul drept, a pasat in centru,…

- Dennis Man a reusit un nou gol in Serie B. Atacantul de 24 de ani a marcat in meciul Brescia – Parma, din etapa a 17-a. Titularizat de Fabio Pecchia, internationalul roman a avut nevoie de numai 16 minute pentru a deschide scorul. A avut o executie de varf autentic. ⚽ 15′ DEEEEENNISSSSS! Valenti crossa…

- Valentin Mihaila continua sa fie urmarit de ghinion! Atacantul roman s-a accidentat in ultimul meci jucat de Parma in Serie B. Echipa romanilor Dennis Man și Valentin Mihaila a fost invinsa de Benevento, scor 0-1, pe teren propriu. Cei de la Parma au avut un motiv in plus de ingrijorare, in afara de…