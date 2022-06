Absolvenții claselor a XII-a asteapta cu mare nerabdare rezultatele la probele pe care le-au susținut in aceasta saptamana, probele examenului de Bacalaureatul. A fost o perioada plina de emoții in care au trebuit sa dea tot ce e mai bun. In cazul in care sunteți curioși ce note au obținut vedetele de la noi la examenul maturitații, iata ca vi le prezentam.