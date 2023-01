Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Alexandru Maxim, a inscris golul egalizator la meciul de pe teren propriu cu Basaksehir, scor 1-1, disputat joi, in etapa a 17-a a campionatului Turciei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Alexandru Maxim isi contiua evolutia de vis pentru Gaziantep! Internationalul roman a marcat un gol si a contribuit cu pasa decisiva la o alta reusita a colegilor sai, intr-un meci din Cupa Turciei. Alexandru Maxim are un sezon de exceptie la Gaziantep. Mijlocasul de 32 de ani a ajuns la 4 goluri marcate…

- Nicolae Stanciu a fost eliminat in minutul 90+3 al meciului Dalian Pro – Wuhuan Three Towns, scor 1-2, din etapa a 31-a din campionatul Chinei. Echipa romanului era obligata sa castige pentru a mai face un pas spre castigarea titlului. Wuhuan Three Towns a avut mari probleme. Cu Stanciu titular, liderul…

- Nicolae Stanciu a reusit o pasa de gol in derby-ul pentru titlu Wuhan Three Towns – Shandong, scor 1-1, din etapa a 30-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman s-a facut din nou remarcat. Pe primul loc in competitia interna, echipa lui Stanciu era obligata sa nu piarda pentru a mentine avansul de…

- Florin Tanase a marcat din nou pentru Al-Jazira! Fostul capitan de la FCSB a ajuns la a treia reusita, de la transferul sau in Emirate, din vara trecuta. Florin Tanase a deschis scorul pentru Al- Jazira, in minutul 37, in confruntarea cu Al Nasr, din etapa a 9-a a campionatului din Emiratele Arabe Unite.…

- Cristi Chivu a primit cel mai frumos cadou de ziua sa. Inter U19 s-a calificat in play-off-ul UEFA Youth League chiar in ziua in care antrenorul a implinit 42 de ani. Inter U19 a facut spectacol cu Plzen U19, scor 4-2. Nikola Iliev a reusit „poker-ul” care a trimis echipa lui Chivu in play-off-ul competitiei.…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a castigat, luni, trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant din Europa, in cadrul galei pentru Balonul de Aur. Lewandowski a primit trofeul de cele doua fiice ale lui Gerd Muller, care a murit in 2021, la 75 de ani. Robert Lewandowski, discurs emoționant…