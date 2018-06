Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții claselor a VIII-a mai au de trecut peste cateva zile de emoții deoarece susțin primul examen din viața lor, Evaluarea Naționala. Alaturi de cei circa 150.000 de elevi, și Eliza Iliescu, fiica celei mai batrane mame din Romania va trece prin focul probelor.

Momente dificile pentru Adriana Iliescu (80 de ani). Cea mai batrana mama din Romania s-a simțit foarte rau, luni dimineața (11 iunie), chiar in ziua in care fiica sa, Eliza (13 ani), a susținut examenul la Limba Romana, la Evaluarea Naționala. Adriana Iliescu nu și-a putut…

Mariana de la Exatlon s-a confruntat cu probleme serioase in ultima vreme. „Razboinica" de 46 de ani spune ca nu mai reușește sa atinga performanțele de odinioara. Ea a fost prima femeie din Romania care a reușit sa termine pe picioare „Sparthatlonul" de 246 de km. Acum, fosta concurenta se resimte.

- Adrian Alexandrov a declarat ca spera ca fetita lor sa se nasca in Romania, dar dupa ce Elena Udrea a fost condamnata la inchisoare cu executare a decis sa plece in Costa Rica pentru a fi aproape de viitoarea mama a copilului sau. Ce suma va plati Elena Udrea pentru A NASTE in Costa Rica.…

Vestea ca Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a fost condamnata definitiv la șase ani de detenție a cazut ca un trasnet pentru logodnicul acesteia. Adrian Alexandrov, barbatul alaturi de care fosta blonda de la Cotroceni traiește o frumoasa poveste de dragoste,…

- Rica Raducanu este unul dintre cei mai mari portari pe care i-a avut Romania. Ajuns la 72 de ani, fostul goalkeeper al Rapidului sufera de o boala care poate duce la moartea subita. Este vorba despre apnee. A aflat vestea in urma unei vizite la medic. Apneea in somn este o boala de care sufera […] The…

- Echipa “Exatlon” Romania a parasit Republica Dominicana și urmeaza sa revina in Romania. Aflați la Madrid, Vladimir Draghia, Alex Nedelcu, Ionuț Sugacevschi, Ștefan Floroaia și Roxana Moise au profitat de faptul ca mai au cateva ore bune de așteptare pana la zborul spre Romania și au mers sa se plimbe…

- Preluarea celui mai mare grup media din Turcia, Dogan, de care aparține și Kanal D, de catre conglomeratul rival Demiroren, pentru o suma de 919 milioane de dolari, a fost finalizata, a anuntat Dogan, transmite dpa. Holdingul Demiroren, considerat proguvernamental, preia astfel o agentie de…