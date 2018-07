CE: Noile drepturi digitale permit turistilor sa calatoreasca cu abonamentele lor online la programe TV, filme, sport, muzica, fara costuri suplimentare

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara, cetatenii europeni vor beneficia de mai multe drepturi digitale decat oricand. Dupa ce anul trecut s-au eliminat tarifele de roaming in intreaga Uniune Europeana, acum turistii au...

- Netflix este un serviciu foarte apreciat de catre utilizatorii sai, acesta livrand continut original de calitate in fiecare luna, cat si acces la o colectie in continua expansiune de filme si seriale licentiate. Calitatea imaginii afisate pe Netflix este un subiect foarte important pentru companie,…

- Avem mai multe drepturi ca turiști. Noile norme europene, care au intrat in vigoare la inceputul lunii, ne fac vacanțele mai sigure și mai placute. De exemplu, in cazul in care agenția prin care ne-am rezervat vacanța da faliment, este posibila recuperarea banilor.

- DINAMO - FC VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Dinamo a ratat principalul obiectiv pentru acest sezon, prezenta in play-off, dar a aratat ca nu este echipa de play-out. Echipa din Stefan cel Mare este pe primul loc in play-out, cu un avans de 14 puncte fata de urmatoarea…

- Epson a anunțat doua serii noi de multifuncționale și imprimante WorkForce Pro pentru birouri cu volum mare de imprimare, bazate pe propria tehnologie cu jet de cerneala, cu impact redus asupra mediului înconjurator, intervenții minime și productivitate superioara, în grupurile de lucru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intrebat de jurnaliști, ca iși menține solicitarea ca premierul Viorica Dancila sa demisioneze, adaugand insa ca nu o amenința e și ca ”cineva se uita prea des la filme cu mafiți”.

- FCSB (Steaua) - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Meciul din etapa a 7-a a play-off-ului e considerat drept "finala campionatului". Echipa lui Dica e in fruntea clasamentul, 42 de puncte, iar cea a lui Dan Petrescu e situata pe pozitia secunda, 40 de puncte.…