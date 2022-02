Ce noi opțiuni va avea noua versiune de iOS 16, cea care va veni la pachet cu Iphone 14 Ce noi opțiuni va avea noua versiune de iOS 16, cea care va veni la pachet cu Iphone 14. Apple urmeaza sa lanseze cea mai recenta acualizare a sa. S-ar putea intampla in luna septembrie, conform hitechglitz.com . Potrivit sursei citate, vor exista cateva schimbari majore in contextul in care Apple incearca sa accepte o mare varietate de modele de iPhone in fiecare noua versiune de iOS. iOS 15 accepta cel puțin iPhone 6S, care a fost lansat in 2015. Ce noi opțiuni va avea noua versiune de iOS 16, cea care va veni la pachet cu Iphone 14 Fiecare versiune iOS include o caracteristica importanta, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

