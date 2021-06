Stiri pe aceeasi tema

- A fost prelungita starea de alerta in Romania, cu tot cu relaxari, dupa cum a anunțat astazi, 24 iunie 2021, prim-ministrul Florin Cițu. Șeful Executivului a anunțat cateva dintre cele mai importante masuri care au fost relaxate. Care sunt cele mai importante masuri de relaxare: In spațiile inchise…

- Guvernul a adoptat noi masuri de relaxare care intra in vigoare la 1 iulie, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Crește numarul celor care pot participa la evenimentele private, se prelungește programul cluburilor, al restaurantelor și al cafenelelor, crește numarul spectatorilor…

- Starea de alerta este prelungita in Romania, cu 30 de zile, incepand de sambata, de la miezul noptii. Odata cu noua HG adoptata de Guvern intra in vigoare o serie de relaxari ale masurilor anti-COVID. Intre masuri se regaseste posibilitatea organizarii de evenimente private – nunti, botezuri – in localitatile…

- Guvernul a decis ca incepand de azi sa intre in vigoare o serie de masuri de relaxare, printre care se numara: activitati culturale, artistice si de divertisment organizate in spatii deschise cu participarea a cel mult 1.000 de persoane, redeschiderea piscinelor si a locurilor de joaca din spatii inchise.…

- A doua etapa a relaxarii, dupa prima ridicare a restricțiilor din 15 mai - cand s-a renunțat la masca in aer liber și la carantina de noapte - incepe la 1 iunie. Parte a calendarului relaxarii anunțat de Guvern, masurile in vigoare de marți includ deschiderea piscinelor și a spațiilor de joaca din interior…

- Guvernul a stabilit noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Incepand de luna viitoare, se reiau petrecerile private, competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, ca și locurile de joaca…

- Astfel, masca de protectie nu mai e obligatorie in spatiile publice neaglomerate si s-au eliminat restrictiile de circulatie pe timpul noptii.Guvernul a adoptat vineri seara noi masuri de relaxare in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19.Potrivit acestora, se mentine portul mastii de protectie in…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, o hotarare care prevede relaxarea masurilor COVID-19 incepand din 15 mai 2021.Astfel, se renunța la purtarea maștii in spațiile deschise care nu sunt agomerate și la carantina de noapte - restricțiile de circulație pe timp de noapte.TOATE relaxarile vor…