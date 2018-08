Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca buzoieni au verificat, in iulie, 30 de angajatori, iar in perioada urmatoare vor intensifica acțiunile de control și informare privind bunele practici in aplicarea reglementarilor SSM. In cadrul Campaniei Naționale „O zi pe saptamana ”, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)…

- Descoperire șocanta facuta de inspectorii din cadrul ITM Gorj dupa accidentele de munca de la Complexul Energetic Oltenia. Lacatusul de 49 de ani care a murit pe 23 iulie la Cariera Pesteana Nord a Complexului Energetic Oltenia a fost agatat de un cablu al unui troliu neconform. Inspectoratul Teritorial…

- Inspectorii de munca din judetul Alba au depistat, saptamana trecuta, un caz de munca nedeclarata, au dat o amenda in valoare de 1.500 de lei si 10 avertismente. Au descoperit mai multe nereguli dupa verificari la angajatori. In perioada 9-13 iulie, in domeniul relatiilor de munca, au fost controlati…

- Actiunile de control privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata, in cadrul Campaniei Nationale „O zi pe saptamana” au fost reluate in luna iunie de catre inspectorii de munca ai ITM Arad. In cadrul acestei campanii, inspectorii de munca au controlat un numar de 19 angajatori care au ca domeniu…

- Barbatul de 70 ani din Galati care a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate dupa ce s-a rasturnat cu macaraua pe care lucra intr-o groapa cu adancimea de patru metri, a murit, a declarat directorul Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) Galati, Viorel Dumitru. ‘Din pacate, barbatul…

- Inspectoratul Teritorial de Munca din Caras Severin a anuntat rezultatele actiunilor facute de inspectorii sai in luna mai. Inspectorii au organizat 210 controale, din care 119 in domeniul relatiilor de munca si 91 in domeniul securitatii si sanatatii in munca, aplicandu-se amenzi contraventionale in…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din județul Buzau, a murit aseara la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Focșani, in urma unui accident de munca. Barbatul a suferit un stop cardio repirator iresuscitabil, dupa ce a fost strivit la nivelul toracelui de o grinda metalica. …

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in perioada 29-31 mai 2018, campania privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca si securitate si sanatate in munca la angajatorii care…