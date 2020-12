Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a inceput o ancheta interna pentru a verifica modul in care a fost facuta achiziția celor 100 de troleibuze de la firma turceasca Bozankaya și cum a fost posibila avansarea licitației pe o oferta neconforma. Libertatea a scris luna trecuta despre troleibuzele „fake” cumparate de Firea…

- Angajatii Primariei Targu Jiu au actionat in instanta Curtea de Conturi pentru a-si pastra banii din sporurile obtinute anul trecut. In urma unui control al Curtii de Conturi s-a emis o decizie prin care toti functionarii publici care in anul 2009 au...

- Raportul complet va fi gasit pe site ul institutiei, dupa prima sedinta de Consiliu Local.In luna septembrie, cheltuielile si incasarile Primariei Valu lui Traian din perioada 2017 2019 au fost auditate de Curtea de Conturi a Romaniei, in cadrul controlului de fond periodic.In sinteza, va prezentam…

- Sistemul de sanatate din Romania va ramane subfinantat in conditiile in care vom continua sa avem mai multi beneficiari ai serviciilor de sanatate decat platitori – reiese din concluziile raportului Curtii de Conturi cu privire la utilizarea resurselor Fondului National Unic de Asigurari Sociale de…

- Copresedintele USL PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca, in urma deciziei Biroului Electoral care a confirmat ca primarul general, Gabriela Firea, si-a facut publicitate, in plina campanie electorala, prin utilizarea unor mijloace de promovare mascata si indirecta in mass-media audiovizuala,…

- Echipa USR-PLUS continua demersul civic și legal privind panourile electorale ILEGALE, finanțate din bani publici de viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul și de PNL, depunand TREI PLANGERI la autoritațile cu atribuții in cercetarea unor asemenea cazuri. Recomandam…

- Stelica Constantin, membru PSD Otopeni, a scris pe pagina lui de Facebook, ca Poliția comunitara nu exista la Otopeni, “exista o firma privata AKA SEKURITY, platita din bani publici, dublu fața de cat ar fi platiti polițiștii”. “In prezent, 87 de agenti de paza figureaza pe ștatele de plata, dar firma…

- Curtea de Conturi a gasit un prejudiciu de 3.8 milioane de lei la Universitatea din București. Concluzia vine ca urmare a unor sesizari facute chiar de un student al UB, Andrei Nicolae Popa, care au dus la un audit financiar la UB in perioada mai-iulie 2020. "Acum se explica de ce UB a fost disperata…