Vicecampion mondial la sarituri in apa de la mare inalțime, Catalin Preda viseaza sa poata concura și in Romania. Se arunca in gol de la inalțimea unui bloc de opt etaje, aterizeaza perfect in apele lacurilor, marilor sau oceanelor și spune ca tot ce i se intampla este un vis devenit realitate. Pentru Catalin Preda, vicecampionul mondial de anul trecut, de la Abu Dhabi, pericolul s-a transformat in adrenalina pura, iar cele trei secunde de ”plutire” spre apa in zborul catre noi și noi succese. ”Inalțimea standard de la care se desfașoara competițiile este de 27 de metri, undeva echivalentul a…