Ce nebunie la CFR Cluj: 8 trofee din 11 sunt din penalty!

- CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe CS U Craiova, în Supercupa României. Unicul gol la debutul lui Edward Iordanescu pe banca ardelenilor a fost reușit de Culio, din penalty, în minutul 78.

- La aproape 28 de ani de la lansarea Supercupei Romaniei, sambata se va disputa a 20-a sa editie. De-atunci au existat cinci eventuri care au intrerupt continuitatea competitiei, pana ce in 2010 s-a hotarat ca si in cazul in care o echipa castiga intr-un sezon ambele trofee, cel de campioana si Cupa…

- U Craiova a caștigat Cupa Romaniei, dupa 2-0 cu AFC Hermannstadt. (Detalii aici) update 12:30 update 12:00 A inceput petrecerea jucatorilor craioveni prin oraș. Jucatorii și fanii craioveni prezenți pe Arena Naționala, au ajuns in aceasta dimineața la Craiova, la ora 5. ...

- FCSB si Dinamo s-au intalnit in ultimul act la categoria U19, inainte de finala Cupei dintre CS U Craiova si Hermannstadt. Dupa 1-1 in timpul regulamentar ... The post Dinamo a castigat Cupa Romaniei U19! Finala cu FCSB, decisa dupa 20 de penalty-uri appeared first on Renasterea banateana .

- Finala Cupei Romaniei se va disputa pe Național Arena din Capitala pe 27 mai, conform deciziei luate de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. Finalistele Cupei se afla dupa disputarea returului semifinalelor, care sunt programate maine (FC Botosani – CS U Craiova, dupa 1-5 in tur ), respectiv…

- Gigi Becali s-a declarat mulțumit de arbitrajul lui Marius Avram din CFR Cluj - U Craiova, scor 1-0. In momentul executarii loviturii de la 11 metri, 4 jucatori clujeni patrunsesera metri buni in interiorul careului. Camora, fotbalistul care respinge mingea din fața lui Gustavo, era cel mai avansat…