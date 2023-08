Ce ne spun noile telefoane Samsung despre piața smartphone-urilor pliabile și ce ar putea urma Sunt patru ani de cand au fost lansate primele smartphone-uri pliabile, iar in 2023 se vor vinde in lume aproximativ 20 de milioane de unitați din toate marcile. Samsung, compania ce are peste 70% din piața, a lansat doua noi modele care arata cat de mult au avansat aceste telefoane, dar momentul demonstreaza și ca mai este de așteptat pana cand „pliabilele” sa fie vandute in sute de milioane de exemplare/an. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

