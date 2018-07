Ce ne prognozează bancherii pentru următorul an Prezentam principalele lor prognoze: Cresterea economica. Aceasta ar putea fi de 4% in 2018 si de 3,8% anul viitor, urmand sa atinga in 2020 nivelul de 3,3%, in apropiere de potentialul sau de crestere, a afirmat, joi, Csaba Balint, analist macroeconomic la OTP Bank Romania, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.ro . "Scenariul de baza pentru anul viitor este ca ne asteptam tot la o crestere robusta, de 3,8%, putin peste consensul pietei, si pentru 2020 la o crestere economica usor peste 3%. Cred ca in 2020 ajungem la cresterea potentiala. Anul 2017 a fost unul exceptional...Potentialul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

