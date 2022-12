Stiri pe aceeasi tema

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, ii surclaseaza la capitolul incredere, potrivit unui sondaj, pe cei mai importanti lideri politici - Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, relateaza Agerpres.

Deputații USR și Forța Dreptei sesizeaza Curtea Constituționala pe legea securitații cibernetice: „USR nu poate accepta ca Romania sa fie transformata de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca intr-o republica a securiștilor"

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut miercuri, la Seul, o intrevedere cu omologul sau sud-coreean, Han Duck-soo, in contextul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Republica Coreea impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si cu o delegatie guvernamentala si parlamentara.

Cea mai mare parte a inaltilor oficiali care vor participa, sambata, la semnarea Acordului intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, Ungaria si Romania privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi au ajuns deja in Romania, fiind intampinati la aeroport

Președinta Greciei, Katerina Sakellaropoulou, i-a reafirmat, ieri, la Atena, omologului sau Klaus Iohannis susținerea deplina a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, anunța Rador.

Autoritatile din Camerun declara ca o alunecare de teren in capitala Yaounde a ucis cel putin 11 persoane. Guvernatorul regional afirma ca cei care au murit participau la o inmormantare, anunța Rador.

La Guvern se ia in calcul o schimbare de strategie in privința aderarii la spațiul Schengen. Dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus ca s-ar putea amana aderarea, acum Nicolae Ciuca gandește o strategie in acest sens, ne-au precizat surse guvernamentale.

Doar 28% dintre romani detin un kit de prim-ajutor pentru cutremur, desi mai mult de 80% sustin ca stiu ce trebuie sa faca pentru a se proteja in cazul producerii unui seism, arata o cercetare sociologica realizata de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR),