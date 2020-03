Stiri pe aceeasi tema

Polițiștii au fost alertați in cursul zilei de azi, dupa ce un barbat din Viișoara a patruns in sediul unei banci din localitate, cu intenția de a scoate bani și a existat suspiciunea ca el s-ar fi...

- Astfel, pe pagina de FB a Primariei Pascani a aparut urmatorul anunt: "Facem urmatorul anunt dupa ce, mai multe persoane au sunat astazi la Primaria Municipiului Pascani reclamand ca, in oras se afla persoane sosite de curand din Italia si care nu ar respecta normele de autoizolare. Cetatenii romani…

- Un roman din Italia s-a saturat de carantina și a ieșit din casa, in toiul nopții. A fost gasit de o patrula de poliție, care a ramas masca atunci cand a aflat motivul pentru care barbatul și-a parasit locuința.

- Azi-dimineața, 12 martie 2020, in jurul orei 06.00, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe strada Raureni din municipiul Ramnicu Valcea a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului si au stabilit ca, un barbat de 32 de ani localitate,…

- Klaus Iohannis a convocat o ședința a CSAT, din cauza epidemiei de coronavirus, și cere politicienilor sa nu speculeze situația in care se afla Romania. Facem precizarea ca Italia, țara cu cei mai mulți romani din diaspora, peste 1.200.000, are cele mai multe cazuri de coronavirus din Europa, iar…

- Joi, 6 februarie, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare si Maramures au pus in executare 4 mandate de aducere si au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza judetului Maramures, intr-un dosar ce vizeaza o grupare specializata in plasarea de moneda falsa. In urma perchezitiilor…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de proxenetism, fapta comisa pe teritoriul Italiei. Schimbul de date si informatii a fost asigurat prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. La data de…

- Incident halucinant intr-un cartier din Italia. Un roman, in varsta de 24 de ani, a fost reținut de oamenii legii, alaturi de partenera lui. Cei doi i-au luat la baiaie pe polițiștii sosiți sa aplaneze un conflict izbucnit chiar intre ei.