Armata americana nu va putea in curand sa mai furnizeze Ucrainei echipamentele de varf pe care i le-a dat pana in prezent, rezervele sale apropiindu-se de limite, in special, in materie de munitii, potrivit unor responsabili si experti americani, citati de AFP, conform Agerpres. SUA sunt de departe cei mai importanti donatori de armament Ucrainei de la invadarea tarii de catre Rusia la 24 februarie, cu o asistenta militara acordata Kievului de peste 16,8 miliarde de dolari. Dar stocurile americane de anumite echipamente „isi ating nivelurile minimum necesare pentru planificare si instruire” si…