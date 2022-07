Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune, intr-un interviu acordat in exclusivitate HotNews.ro, ca trebuie sa ne pregatim pentru o intrerupere chiar completa a aprovizionarii cu gaze rusești și ca, „cu cat economisim mai repede și mai mult, cu atat vom fi mai in siguranța”. Ce ne așteapta in acesta iarna? Prețurile au crescut și vor ramane ridicate, afirma șefa Comisiei Europene.