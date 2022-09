Ce ne așteaptă la iarnă. Filmul apocaliptic difuzat de Gazprom (VIDEO) Compania energetica rusa Gazprom a distribuit, marți, un videoclip cu tenta apocaliptica, in care prezinta consecințele unei ierni in Europa fara gaze rusești. Videoclipul, cu o durata mai mica de doua minute și distribuit de numeroase ori pe rețelele de socializare, include o scena in care compania rusa arata cum oprește complet livrarile de gaze pe continent. Un barbat intr-un combinezon cu sigla Gazprom este filmat din spate, in exterior, apoi in interiorul unui complex industrial. Urmeaza un plan-detaliu cu o mana care rasucește un comutator. Camera surprinde apoi o turbina ale carei palete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

