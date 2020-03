Ce ne asteapta in SCENARIUL 4! Masuri si mai DURE in Romania. De cand se vor aplica Ce ne asteapta in SCENARIUL 4! Masuri si mai DURE in Romania. De cand se vor aplica Ce ne așteapta in scenariul 4: “Bolnavii de coronavirus asimptomatici și cu forme ușoare vor ramane acasa!” De cand se aplica masura. Romania se indreapta cu pași repezi spre scenariul 4 de coronavirus, definit de autoritați la 2.000 de cazuri confirmate de infecții cu COVID-19. FANATIK va prezinta masurile ce vor fi luate in acel moment de Romania. Cand va fi declanșat urmatorul scenariu COVID-19 Numarul de infecții cu coronavirus a crescut intr-un ritm alarmant in Romania, motiv pentru care autoritațile incep… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

- Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazurile ușoare vor fi tratate acasa, in mare parte de voluntari, iar medicii confirmați, cu simptomatologie ușoara, vor merge in continuare la spital, a declarat, vineri, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații,…

- Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazurile ușoare vor fi tratate acasa, in mare parte de voluntari, iar medicii confirmați, cu simptomatologie ușoara, vor merge in continuare la spital, a declarat, vineri, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca trebuie "mai multa fermitate" si "mai multa claritate" in modul in care se comunica si se aplica masurile in combaterea COVID-19, adaugand ca Romania "a fost prinsa pe picior gresit" din punct de vedere...

- Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 102 cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Intrarea in scenariul al 3-lea presupunea, in estimarea inițiala, „transmiterea susținuta pe scara larga, cu creșterea presiunii asupra sistemului de ingrijiri de sanatate (101-2000 cazuri)”. Grupul pentru comunicare strategica al DSU precizeaza ca o parte din masurile prevazute pentru Scenariul 3 au…

- Acesta a explicat ca la nivel mondial au fost dezvoltate patru scenarii privind evolutia epidemiei de coronavirus, iar scenariul care corespunde Romaniei este cel mai putin riscant, deoarece avem mai putin de 20 de cazuri de infectie cu coronavirus. „In scenariul 1, cu sub 20 de pacienti, nu se pune…