Marius Iacob, Marius Bulancea și Oana Haineala sunt cele mai importante trei nume vehiculate, in acest moment, ca variante pentru inlocuirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA. Lucrurile nu sunt batute in cuie insa și pot aparea surprize. Curtea Constituționala a constatat, prin publicarea motivarii deciziei de constatare a conflictului intre puterile statului, in urma The post Ce ne așteapta dupa „Epoca Kovesi” la DNA. Variante de inlocuitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .