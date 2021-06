Ce ne aduce luna plină în Capricorn Luna Plina in Capricorn vine vara aceasta pe 24 iunie, de Sanziene, și aduce cu sine energii puternice. Fenomenul astrologic nu face altceva decat sa așeze lucrurile acolo unde le este locul. Luna caracterizeaza necesitațile de baza ale vieții, instinctele și emoțiile, care sunt mult imbunatațite in aceasta zi. Luna va fi pe gradul 3:28 […] The post Ce ne aduce luna plina in Capricorn appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Babadag s-au format doua tornade de mici dimensiuni. Fenomenul meteo a fost vazut miercuri dupa-amiaza de localnici, atunci cand Tulcea s-a aflat sub incidența unui cod portocaliu de precipitații și vant puternic. Imaginile au fost postate pe internet și au devenit rapid virale. Palnia s-a format…

- La Babadag s-au format doua tornade de mici dimensiuni. Fenomenul meteo a fost vazut miercuri dupa-amiaza de localnici, atunci cand Tulcea s-a aflat sub incidența unui cod portocaliu de precipitații și vant puternic. Imaginile au fost postate pe internet și au devenit rapid virale. Palnia s-a format…

- NASA a transmis live eclipsa parțiala de soare. In Romania, eclipsa a fost mai vizibila in partea de Nord a țarii. Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. In Romania, eclipsa parțiala de soare…

- Cea mai puternica furtuna solara din ultimii cinci ani loveste astazi Pamantul. Fenomenul va dezlantui un val de particule cu sarcina electrica spre planeta noastra, cu o viteza de peste 6 milioane de kilometri pe ora. Acest lucru ar putea afecta retelele electrice si functionarea satelitilor. Furtunile…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…

- CS Dinamo Bucuresti a anuntat luni ca handbalistul Cedric Sorhaindo, cu un palmares bogat la FC Barcelona si la nationala Frantei, a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane. ”Vedeta mondiala Cedric Sorhaindo a semnat cu Dinamo! Cel mai titrat handbalist strain care a evoluat vreodata…

- Premierul Florin Citu a anuntat, duminica, mai multe masuri dupa protestul de la metrou, subliniind ca nu va permite „santajul” din partea „unui grup de oameni organizati in stil mafiot”. Șeful Guvernului a precizat ca orice negociere cu sindicaliștii va fi facuta prin respectarea stricta a legii. „Nimeni…

- Prim-ministrul Florin Cițu a scris, pe Facebook, ca masurile de inchiedere a magazinelor la ora 18 și de interzicere a circulației dupa ora 20, pe care Guvernul Cițu le-a adoptat joi, nu vor intra in vigoare de vineri, deoarece nu avem timp “sa ne pregatim”. Florin Citu 3min Precizari referitoare…