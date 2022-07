Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) s-a calificat, sambata, in finala probei de 100 m liber la Campionatul European de inot pentru juniori, de la Otopeni. Inotatorul roman a avut cel mai bun timp din semifinale: 48.31 secunde. La randul lui, Patrick Sebastian Dinu, care a inotat in cea de-a doua semifinala, a incheiat…

- Inotatorul roman Vlad Stefan Stancu s-a calificat, vineri, 8 iulie, in finala probei de 800 m din cadrul Campionatelor Europene pentru juniori de la Otopeni. Campion european la 1.500 m liber, Stancu a acces in ultimul act cu al saselea timp din calificari (8 min, 7 sec, 17/100). Cel mai bun timp din…

- Vlad Stancu (16 ani) a caștigat aurul european in finala 1.500m liber masculin! A terminat cursa in 15:05.47. Podiumul a fost completat de polonezul Krzysztof Chmielewski (15:13.46) și de turcul Batur Albayarak (15:13.46).

- Stafeta combinata de 4x100 m liber a Romaniei a castigat, miercuri, medalia de argint la Campionatul European de natatie pentru juniori, competitie care se desfasoara la Otopeni. Din stafeta au facut parte David Popovici (timpul 47.34), Patrick-Sebastian Dinu (50.03), Bianca Costea (55.47) si Rebecca-Aimee…

- David Popovici, 17 ani, isi mentine hegemonia europeana in proba de 200 metri liber la juniori, dupa s-a impus miercuri, 6 iulie, in finala desfasurata la Campionatele Europene de inot de la Otopeni si a adus a doua medalie de aur delegatiei Romaniei , dupa cea de la stafeta masculin 4×100 metri liber.…

- Sportivul David Popovici a castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru juniori de la Otopeni. Popovici a fost cronometrat cu timpul 1:45.45. Pe locul doi s-a clasat italianul Lorenzo Galossi, cu timpul 1:47.71, iar pe…

- Inotatorul roman Vlad Stancu s-a calificat, miercuri, 6 iulie, in finala probei de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori, competitie care se desfasoara, in aceste zile, in bazinul olimpic de la Otopeni. Stancu a reusit a doua performanța din serii, 15:20.56 min., și…

- A inceput Campionatul European de Inot pentru juniori, competiție care are loc in Romania, la Complexul Olimpic de Natație din Otopeni. Un numar de 494 de sportivi din 42 de tari participa la competiția transmisa in direct la TVR in perioada 5-10 iulie.