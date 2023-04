Ce n-au reușit fermierii români, au făcut cei polonezi: Ucraina suspendă exporturile spre Polonia Fermierii romani au cerut cu insistența, in ultima vreme, monitorizarea atenta a volumelor de cereale din Ucraina care tranziteaza țara noastra, astfel incat acestea sa nu mai ajunga la procesatorii interni, așa cum se intampla acum. Mai mult, se solicita chiar impunerea de restricții vamale prin taxe pentru a fi ținuta sub control piața interna. Daca fermierii romani abia vineri au reușit sa organizeze un protest național, cei polonezi au facut-o cu mult mai devreme, la fel și cei bulgari, iar rezultatele incep sa se vada: au primit compensații de 30 milioane euro de la Comisia Europeana, au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

