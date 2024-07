Stiri pe aceeasi tema

- Cum funcționeaza programul AIProgramul poate determina, cu o acuratețe de 78,5%, daca o persoana cu deficiențe cognitive ușoare va ramane stabila sau va dezvolta demența in urmatorii șase ani, conform Rador Radio Romania.Acest instrument utilizeaza tehnici de recunoaștere a vorbirii și inteligența artificiala…

- ChatGPT, acuzat ca raspandește propaganda rusa! Chatbot-urile ofera știri false despre propaganda rusa și mesaje false, scrie publicația Axios, citand un raport al NewsGuard, care urmarește dezinformarea in știri. Pentru a realiza studiul, specialiștii NewsGuard au folosit intrebari legate de textele…

- Inteligența artificiala este cel mai discutat subiect al momentului, iar șefii companiilor tehnologice promit ca urmatoarea mare revoluție tehnologica va fi centrata pe AI. Lanțul de aprovizionare care produce instrumente de inteligența artificiala, cum ar fi ChatGPT, este condus de directori și cercetatori…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Adoptarea inteligenței artificiale generative poate genera un plus de 5% pentru Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei, respectiv un adaos anual de 14-16 milioane de euro, in urmatorii 10 ani, arata un raport prezentat joi de Google. Rezultatele studiului arata ca o adoptare…

- Se cer competențe de AI! Numarul locurilor de munca care necesita competente legate de inteligenta artificiala (AI) a crescut de 3,5 ori mai repede decat restul joburilor, la nivel global, iar sectoarele care utilizeaza aceasta tehnologie au inregistrat o crestere de aproape cinci ori mai mare a productivitatii…

- Cel de-al doilea „summit” mondial privind inteligența artificiala (IA) s-a incheiat miercuri, la Seul, cu un angajament colectiv de a controla pericolele acestei tehnologii, dar viteza cu care se dezvolta implica multe dificultați. In cadrul evenimentului, organizat in comun de Coreea de Sud și de…

- Dezvoltarea puternica a Inteligenței Artificiale va duce la dispariția multor locuri de munca, in special a celor cu caracter repetitiv. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Ce joburi vor supraviețui și care vor disparea in viitorul nu foarte indepartat first appeared on Informatia Zilei .

- Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a anunțat miercuri ca un purtator de cuvant generat de inteligența artificiala (AI) va fi de acum inainte responsabil de comentarea afacerilor consulare prin citirea textelor, scrie AFP, potrivit hotnews.ro .