- Magazinele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise luni, 21 iunie, a doua zi de Rusalii, zi libera legala, iar serviciul de call center va fi disponibil numai pentru transmiterea indexului.

- Luiza Radulescu Pintilie Sambata dimineata. Cerul se intinde deasupra usor limpezit dupa ce, de zile si de nopti bune, norii au scuturat ploi dese si reci, tomnatice. Ici-colo, cateva petice de albastru clar „sparg” intinderea nehotarata a inaltului! Putini pasi omenesti tin drumul, lasand asfaltul…

- Lavanda a fost folosita dintotdeauna datorita calitaților ei deosebite de vindecare, calmare, dar și pentru mirosul deosebit. Astazi este disponibila acum nu doar ca odorizant, ci și ca planta culinara folosita in prajituri și alte delicatese. Puteți gasi muguri de lavanda in vrac uscați in multe magazine…

- Berbec Aveți parte de o zi extraordinara. Relațiile sentimentale se imbunatațesc, iar situația financiara se echilibreaza, așa ca aveți toate motivele sa zambiți.TaurSimțiți nevoia sa va relaxați, așa ca va ocupați de un vechi hobby. Indiferent care este acesta, va va ajuta sa va deconectați.GemeniSunteți…

- Compania care se ocupa de gestionarea deseurilor menajere pe raza municipiului Lugoj a anuntat ca in aceasta saptamana va spala recipientele pe raza orasului. Societatea Retim a intocmit un grafic dupa care va spala pubelele. Actiunea a inceput pe raza municipiului luni si se va incheia sambata. Programul…

- Puteți ajuta familiile fara o situație financiara prea buna, fara curent sau frigider, din Rudna și Craiu Nou, pentru a trece mai ușor sarbatorile Pascale. Au nevoie de alimente, produse de igiena, aragaz sau mașina de spalat semiautomata.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a inceput sa publice de luna trecuta informații despre modul in care se cheltuie banii din subvenții pentru cele șapte partide care primesc bani in urma rezultatelor de la alegerile locale și parlamentare din 2020. Pentru anul 2021, suma maxima aprobata prin Legea…

- O gaura aparuta sub casa i-a atras atenția unui proprietar. Mai mult, se auzeau zgomote ciudate din acea zona, scrie ro-viral.video. A deschis telefonul mobil și a inceput sa filmeze totul. Ce a surprins l-a facut sa rada cu pofta.Puteți vedea imaginile video mai jos in articol: