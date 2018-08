Ce MUNIȚIE a folosit Jandarmeria la proteste! Conform Rise Project, grenadele lacrimogene folosite vineri noaptea au fost cumparate in februarie 2017 la trei zile dupa primele proteste impotriva Ordonanței 13. In același an, dar in luna martie, Jandarmeria a hotarat ca nu este destul de bine inarmata și a mai achiziționat 50 de cartușe de calibrul 38 mm cu efect ILF (prescurtarea de nomenclator pentru „Iritant, lacrimogen, fumigen”) și alte 600.000 de cartușe de trei calibre diferite (7,65×17 mm, 9×19 mm și 9×18 mm). 452 de protestatari antiguvernamentali au fost raniti vineri și au avut nevoie de ingrijiri medicale. Dintre ei, peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de oameni au ieșit în strada, sâmbata seara, la Cluj-napoca, în semn de solidaritate cu manifestanții care au fost batuți de jandarmi la București, vineri seara.Protestatarii s-au întâlni, dupa ora 19.00, în Piața Unirii, apoi au plecat în…

- Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Parcul Izvor impotriva Guvernului, in ziua motiunii de cenzura, depaseste 1.500. Oamenii au banderole, tricouri si steaguri cu mesajul #farapenali. Acestia scandeaza ”Demisia”, ”Cuib de hoti si de mafioti”, ”Nu vrem sa fim condusi de hoti”, ”PSD,…

- Proteste la Palatul Parlamentului, in ziua moțiunii de cenzura. Cateva zeci de persoane se afla, la aceasta ora, in Parcul Izvor, la protestul organizat de USR impotriva Guvernului, in ziua motiunii de cenzura Oamenii au banderole, tricouri si steaguri cu mesajul #farapenali. Acestia scandeaza din cand…

- Noi proteste au loc, sambata seara, in Piața Victoriei. Oamenii s-au adunat in fața Guvernului pentru a manifesta impotriva coaliției PSD-ALDE, dar și in privința unei eventuale Ordonanțe privind codurile penale.

- Mii de oameni au protestat joi seara in tara impotriva guvernarii PSD si a liderului social-democrat Liviu Dragnea, cerand demisia acestuia si a Guvernului. *** Peste 2.000 de persoane au participat in centrul orasului Cluj-Napoca la un protest impotriva Guvernului, cerand demisia acestuia,…

- Filosoful a fost prezent la protestul din Piata Victoriei de miercuri seara. “Daca un jandarm imi spune „Mișca-te mai incolo, moșule!“, nu ma supar: pot ințelege ca Jandarmeria romana vrea sa „elibereze“ cutare metru patrat din Piața Victoriei; nu e cea mai fericita formula de adresare, dar treaca!…

- Descoperire socanta la Iasi. Aseara, un apel la numarul unic de urgente avea sa anunte ca un barbat a fost gasit spanzurat intr-o padure din Bosia. Un echipaj medical a ajuns imediat la fata locului, dar nu a putut decat sa declare decesul. Un localnic, care se ducea sa-si aduca animalele…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a fost oprit azi-noapte in trafic de catre polițiști, care i-au cerut sa sufle in aparatul etilotest. Ilie Nastase a refuzat, așa ca a fost condus la Institutul de Medicina Legala, in vedere colectarii de probe biologice. Pentru ca a refuzat din nou, Nastase a fost adus…