Actrița și prezentatoarea radiaza de fericire zilele acestea din mai multe motive. Alina Pușcaș nu numai ca s-a intors la munca, la emisiunea transformarilor pe care o prezinta, dar a slabit intr-un fel anume și și-a botezat și fetița in mare secret. Iata ca Tabu va prezinta in continuare detalii despre aceste schimbari din viața... Read More Post-ul Ce motive de bucurie are prezentatoarea Alina Pușcaș apare prima data in TaBu .