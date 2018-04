Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata despre unul dintre sfaturile pe care le-a primit de la mama ei, Anamaria Prodan a facut marturii emoționante. Mai mult, impresara a vorbit despre cum a a incercat sa o convinga pe Ionela Prodan sa se mute in Statele Unite ale Americii, dar și care a fost refuzul de care s-a izbit și ea, […]…

- Anamaria Prodan a fost cea care a decis totul in legatura cu pregatirile de inmormantare ale mamei sale. Vedeta a ales ca Ionela Prodan sa fie ingropata intr-un sicriu alb, iar crucea care ii va fi pusa la capatai are aceeași culoare. In aceasta dupa-amiaza, coșciugul in care a fost depus trupul neinsuflețit…

- Toni Antohi, cel de-al doilea soț al Ionelei Prodan, locuiește departe de București, undeva in Moldova, iar despre acesta nu se cunosc foarte multe detalii. Artista a vorbit frumos despre el insa de fiecare data. Regretata artista Ionela Prodan va fi ingropata alaturi de fostul ei soț, Traian Tanase,…

- Regretata artista s-a stins din viața impacata ca le-a putut oferi copiilor ei, dar și nepoților, tot ceea ce au avut nevoie in viața și chiar mai mult. Chiar daca cariera ei a fost prolifica și a ajutat-o sa stranga mulți bani, iata ca și pensia a fost pe masura. Familia celebrei cantarețe Ionela…

- Ionela Prodan a murit luni, 17 aprilei, la Spitalul Elias, in urma mai multor boli cronice, care au ținut-o la pat in ultimele saptamani. Regretata interpreta de muzica populara a ascuns in suflet mai multe drame, despre care nu a vorbit prea des. Printre ele se numara și cea referitoare la iubire.…

- Milionarul Bela Urasi a fost de acord sa imparta jumi-juma averea sa, cu fosta soție, care-i intentase procesul de divorț. Femeia l-a acuzat ca ar fi fost agresiv atat cu ea, cat și cu fiica lor, ba chiar s-a plans ca le-a infometat. Instanța avea sa decida. Iar averea amețitoare a omului de afaceri…

- Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar starea ei de sanatate nu este deloc buna. In presa au aparut zvonuri ingrijoratoare despre interpreta de muzica populara. Anamaria Prodan i-a scris o scrisoare emoționanta mamei ei, in care spune ca și-ar dori sa-i dea din timpul ei. „Iubirea…

- EXATLON 31 MARTIE. Diana Bulimar a parasit scena de lupta de la Exatlon, iar colegii sai sunt mahniți de acest lucru. Chiar și adversarii au fost cuprinși de tristețe! Plecarea Dianei Bulimar i-a mahnit și i-a uimit, in egala masura pe colegii ei faimoși și razboinici. Luptatoarea Diana Belbița este…