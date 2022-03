Ce montăm acum: anvelope all-season sau anvelope de vară? In momentul in care sunt constant temperaturi de peste 7 grade Celsius este timpul sa faci trecerea de la anvelopele de iarna la cele de vara. Sau poate totuși unele all-season? Alegerea anvelopelor nu ar trebui sa fie facuta ținand cont de aspecte legate de costuri, lipsa spațiului de depozitare a seturilor care nu sunt folosite, sau din comoditatea de a nu le schimba de doua ori pe an. Anvelopele sunt un factor extrem de important in ceea ce privește siguranța ta și tocmai de aceea specialiștii de la anvelope.ro iți ofera cateva informații, pentru ca tu sa poți apoi decide care este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand ai nevoie de anvelope de vara, anvelope de iarna sau anvelope all season? (P) Vremea se schimba pe parcursul anului, ceea ce afecteaza condițiile de conducere pe șosea. Vehiculul tau va beneficia de montarea unor anvelope adecvate sezonului. In unele țari, este chiar o cerința legala. In aceasta…

- Sa rulezi cu anvelopele de iarna pe timp de vara este o idee la fel de proasta ca aceea de a circula iarna cu anvelopele de vara. O idee si mai proasta este sa folosesti anvelopele de iarna cu care ai mers toata vara si pe timp de iarna.Daca ti se pare ca e scump si ca ai o mare bataie de…

- Iarna cu temperaturi record in statul american Alaska. Valorile termice pe timpul zilei depașesc media de 15,5 grade Celsius si ploi torentiale au cazut intr-o perioada a anului care este asociata de obicei cu gerul patrunzator si cu ninsorile abundente, informeaza Reuters. Cea mai mare valoare masurata…

- Iarna și-a intrat total in drepturi, iar valorile termice au scazut considerabil in ultima perioada. Experții de la Agenția Naționala de Meteorologie din Romania au emis o noua alerta meteo in toate regiunile țarii, cu ninsori, viscol, ger și temperaturi negative ce ajung pana -19 grade Celsius. Cum…

- Este elementar ca in momentul in care conduci pe timp de iarna sa te simti in siguranta, motiv pentru care de indata ce se instaleaza frigul si inghetul trebuie sa faci anumite lucruri. Este indicat sa pui la punct masina din toate punctele de vedere, astfel incat sa nu-ti fie frica sa iesi cu ea pe…

- Ori de cate ori cade prima ninsoare incep si problemele in trafic.Va prezentam in cele ce urmeaza cateva informatii care sa va ajute sa intampinati sezonul rece pregatiti. Un set de anvelope, fie ele anvelope second hand pot fi o optiune care sa va echipeze cu succes masina, fara a afecta…

- Politistii vranceni sunt prezenti la datorie si in acest weekend pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica si pentru crearea unui climat de siguranta rutiera pe drumurile publice. Politistii rutieri sunt prezenti in teren, pentru prevenirea accidentelor de circulatie iar pentru…