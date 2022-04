Ce modificări aduce Ordinul privind structura anului şcolar 2022 – 2023 Ordinul privind structura anului scolar 2022 – 2023 a fost publicat azi in Monitorul Oficial. Astfel, s-a decis cand se va incepe școala in septembrie și care vor fi perioadele de vacanțe școlare in 2023. Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022 – 2023 incep la data de 5 septembrie 2022, prevede ordinul ministrului Educatiei. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele: * pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

