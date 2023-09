Ce mită a cerut expertul reținut în dosarul președintelui CJ Vaslui Procurorii au reținut, sambata, pe langa președintele CJ Vaslui, și un expert pentru luare de mita și trafic de influența. Expertul este aministratorul unei firme de inginerie și consultanța tehnica angajata de Consiliul Județean Vaslui pentru a face o expertiza și a fost reținut de procurorii DNA pentru ca ar fi pretins și incasat 714.000 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

