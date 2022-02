Ce misiuni vor îndeplini militarii americani în România? Detașamentul de forțe intrunite, constituit de Regimentul 2 Cavalerie al Forțelor Terestre ale SUA, a inceput miercuri pregatirile finale pentru dislocarea din Germania catre Romania, anunța Ministerul Apararii intr-un comunicat. Detașamentul, de valoare batalion de infanterie, care va purta denumirea Task Force (TF) Cougar, va acționa pe teritoriul Romaniei sub comanda operaționala a Corpului V al SUA. TF Cougar va fi constituita, in principal, din militari ai Batalionului 2 (2nd Squadron) / Regimentul 2 Cavalerie, care vor acționa cu transportoare blindate Stryker, la care se vor adauga militari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

