- In ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau, au gestionat 32 de evenimente. Ei au intervenit pentru stingerea incendiu, misiune la care a participat Detașamentul de Pompieri Buzau și in trei alte situații de urgența.…

- In perioada 30.10.2020, ora 08.00 – 02.11.2020, ora 08.00, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau, au gestionat 69 evenimente, dupa cum urmeaza: • 2 misiuni de stingere a incendiilor; • 43 cazuri S.M.U.R.D. pentru acordarea primului…

- In perioada 28- 29 octombrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau, au gestionat 20 de evenimente. Ei au fost solicitați sa vina in ajutorul a 12 buzoieni care au cerut sa fie transportați la Spital, lucru de care s-au ocupat salvatorii…

- Vineri, 23 octombrie, in urma unui apel la 112, specialiștii din cadrul echipei pirotehnicedin cadrul a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau au fost solicitați sa intervina pe raza orașului Patarlagele, in localitatea Poieni de Sus, in vederea asanarii muniției…

- In ultimele trei zile, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau, au gestionat 69 situații de urgența, dintre care 3 incendii, 1 misiune de asanare muniție, 1 misiune de descarcerare, 2 recunoașteri la obiective, 7 controale/activitați…

- Pompierii ii invita pe buzoieni sa se pregateasca pentru sezonul rece astfel incat sa previna evenimente ce se pot solda cu pierderi de vieti omenesti, persoane ranite si pagube materiale importante. Astfel, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Neron Lupascu” al judetului Buzau recomanda cetațenilor…

- In Buzau se produc zilnic evenimente care necesita intervenția salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupascu”. In primele opt luni ale acestui an, pompierii și echipajele SMURD Buzau au avut peste 6.200 de operațiuni. Dintre acestea, mai bine de 4.170 de intervenții…

- In primele opt luni ale anului, personalul din cadrul inspectiei de prevenire a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau a executat un numar de 374 controale, in care au fost cuprinsi 226 operatori economici, 53 institutii, 5 localitati, 56 obiective de investitii si 28 audituri la persoane…