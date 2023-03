Ce minune! Un husky a fost salvat de sub ruine, la 23 de zile după cutremurul din Turcia. FOTO La 23 de zile dupa cutremurul din Turcia, un caine a fost scos in viața de sub daramaturi in Antakya, unul dintre cele mai afectate orașe de seism. Presa locala a relatat ca patrupedul din rasa husky, pe nume Aleks, a ramas prins intre placile de beton ale unei cladiri care s-a prabușit pe 6 februarie, scrie agentia de presa turca DHA, citata de Agerpres. Proprietarul a fost cel care i-a auzit scheunaturile de sub daramaturi. In imaginile filmate de martori se poate observa ca patrupedul este inca vioi și ii linge de bucurie pe salvatorii sai. Dog in Turkey found alive after 22 days under the… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

