Ce ministere grele va lua PSD, în cazul unui premier liberal Paul Stanescu, secretar general al PSD, a explicat, miercuri seara, la Antena 3,ce ministere va avea PSD și ce portofolii raman la UDMR și PNL, in cazul in care premierul va fi liberal. “Daca primul ministru este de la PNL, sigur ca PSD va avea 9 sau 10 ministere, in functie de rangul pe care […] The post Ce ministere grele va lua PSD, in cazul unui premier liberal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis i-ar fi cerut sefului PNL, premierul demis Florin Citu, sa renunte la nominalizarea sa, din partea partidului, ca varianta pentru conducerea noului Executiv, au precizat surse politice din cadrul PNL pentru Antena 3. Seful statului i-ar fi transmis lui Florin Citu sa faca un pas in spate…

- Romanian President Klaus Iohannis has proposed Dacian Ciolos, leader of the Union to Save Romania (USR) party as a candidate to form a government after the Liberal-led coalition cabinet of Florin Cițu toppled in a vote of no confidence last week, according to Reuters. Ciolos, an ex-prime minister (2015-2017)…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, joi, ca PSD insista pentru alegeri anticipate. “Pana la alegeri anticipate, PSD poate susține un guvern tehnocrat care sa coaguleze, insa, o larga majoritate”, a explicat Mihai Tudose in emisiunea “Decisiv”, realizata de jurnalista Catalina…

- Primul apel la 112 care anunța izbucnirea unui incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța a avut loc la ora 9.47.44, potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale. In urmatoarele zeci de minute, au mai fost inca 25 de apeluri. Potrivit STS, primul apel la Serviciul de Urgența 112 care sa…

- Electrica Furnizare a anunțat ca a fost demarata o verificare suplimentara a facturilor emise cu valori atipice in raport cu istoricul de facturare și comportamentul de consum in cazul unora dintre clienții casnici, dupa ce mai multe persoane au primit facturi exorbitante pentru energia electrica. ”Ca…

- Generalul Silviu Predoiu, cel care a condus Serviciul de Informații Externe (SIE) timp de 11 ani, a vorbit, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” realizata de Mihai Gadea la Antena 3, despre secretele din trecutul premierului Florin Cițu, dar și despre prestația acestuia la varful Guvernului…

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea “neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un “penal”, a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. “Cu un condamnat…